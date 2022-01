Basen SDS-u będzie wyburzony

Basen na SDS-ie zostanie zburzony - poinformował prezydent Szczecina. Piotr Krzystek mówił o tym podczas czatu z mieszkańcami.

W listopadzie zawaliła się jedna ze ścian basenu przy ulicy Unisławy. Urzędnicy zdecydowali już co do przyszłości tego miejsca - mówi Piotr Krzystek.- Nie będzie mógł być przywrócony w tej formie do użytkowania, więc musimy go po prostu zburzyć i przeprowadzić poważną inwestycję. Ona była planowana, mieliśmy już nawet program funkcjonalno-użytkowy dla tego nowego basenu, o dwa tory większego. Z uwagi na finanse był on odkładany w czasie. Dziś wiemy, że musimy do tego tematu powrócić - mówił Prezydent Szczecina.Z kolei w grudniu wichura uszkodziła dach Floating Areny i 50-metrowy basen. Tam wkrótce mają ruszyć prace zabezpieczające - dodaje Krzystek.- Elewacja zostanie zabezpieczona na tyle, abyśmy mogli korzystać z pływalni. Takie rozmowy w tej chwili trwają, uzgadniamy to z wykonawcą. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach te prace zabezpieczające ruszą, żeby mieszkańcy mogli na basen powrócić. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy naprawiali elewację, by była bezpieczna dla użytkowników i przechodniów - mówi Prezydent Szczecina.Kiedy basen zostanie zburzony, tego jeszcze nie wiadomo.