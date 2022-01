Część alei Wyzwolenia od dzisiaj jednokierunkowa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od soboty, część alei Wyzwolenia w Szczecinie czasowo jest tylko jednokierunkowa.

Zmiana organizacji ruchu kierowców dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulicą Odzieżową aż do ronda Giedrojcia. Tym samym, jadący w kierunku Niebuszewa muszą korzystać z objazdów przez ulice Ofiar Oświęcimia i Staszica. W stronę centrum Szczecina ruch obecnie odbywa się bez zmian.



Jedną z wprowadzanych w sobotę zmian jest także wyłączenie sygnalizacji świetlnej właśnie na skrzyżowaniu ulic Staszica i Ofiar Oświęcimia - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.



- W sobotę i przez najbliższe dni, służby będą przyglądały się wszystkim rozwiązaniom. Możliwe są kolejne korekty - włączenia i wyłączenia, czy zmiany, żeby sprawdzić na żywym organizmie, jak te nasze propozycje będą wyglądały w rzeczywistości. Najważniejsze, żeby nie jeździć na pamięć - tłumaczy Pieczyńska.



Utrudnienia w ruchu, w tej części Szczecina, niestety potrwają wiele dni - przyznaje Hanna Pieczyńska.



- Te zmiany, to jest na pewno kwestia kilku tygodni. Pamiętajmy natomiast, że jeżeli wykonawca skończy tę jedną część, to zaraz przejdzie na drugą nitkę, więc utrudnienia będą w odwrotnym kierunku. Musimy uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, o tym, że utrudnienia na tym odcinku będą trwały przez kilka najbliższych miesięcy - dodaje Pieczyńska.



Koszt przebudowy torowisk w tej części miasta, to ponad 170 milionów złotych.