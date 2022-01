Krzystek o torze gokartowym: w tej chwili nikt go nie likwiduje

Jeżeli Polski Związek Motorowy nie zgodzi się na przeniesienie toru gokartowego, to zostanie on na swoim miejscu - zadeklarował, podczas czatu z mieszkańcami, prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Przypomnijmy, informowaliśmy, że miasto chce zmienić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wszystko po, to by zmienić przeznaczenie działek przy al. Wojska Polskiego tak, by mogło powstać tam osiedle mieszkalne. Oznacza to likwidację toru, czego obawia się jego właściciel.Piotr Krzystek poinformował, że PZMOT, który dzierżawi teren dostanie propozycję przeniesienia się na inny teren.- Nikt nie zamierza go w tej chwili likwidować. W nowym studium przewidujemy, że w tamtym kierunku może się rozwijać budownictwo wzdłuż ulicy zabudowy mieszkaniowej nieintensywnej. Oczywiście, jeśli nastąpi dyslokacja toru gokartowego w przyszłości, to ten teren również będzie mógł być przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Jednak nie likwidujemy tego w tej chwili - tłumaczył Krzystek.Właściciel toru stworzył petycję w sprawie obrony toru. Do tej pory podpisało się pod nią ponad 1500 osób.