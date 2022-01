Ostrzeżenie przed gołoledzią

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy, w nocy w regionie przewidywana jest gołoledź - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Występować może w dziewięciu powiatach Zachodniopomorskiego między innymi w goleniowskim, gryfińskim, choszczeńskim i kołobrzeskim. W nocy padać ma deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący i powodujący gołoledź. Miejscami będzie też mgła, lokalnie marznąca. Będzie ślisko.



Temperatury poniżej zera, na trasy wyjechał więc sprzęt zimowy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w sobotę wieczorem pracują 24 solarki.



Nad ranem natomiast utrzymywać się będą mgły, lokalnie marznące ograniczające widzialność do 200 metrów.



Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od północy, do niedzieli do południa.