Radio interweniuje, Miasto chodnik buduje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dzięki naszej interwencji, w 2 dni powstał chodnik, na który mieszkańcy Niebuszewa musieli czekać od wakacji.

Chodzi o około 10 metrów zerwanego chodnika z powodu remontów prowadzonych przez Miasto.Był to ogromny problem dla emerytów, mieszkających w budynku przy Asnyka 19.Niektórzy nie byli w stanie samodzielnie wychodzić na spacer.- Cieszę się, bo teraz już nie boję się i idę na dworzec. Dla takiej kobieciny - jak ja - to jest naprawdę cud. - Po emisji materiału, podłoże zostało wyrównane, a chodnik zrobiony, chyba praktycznie w dwa dni. - Kiedy nie było tego chodnika, to babcia w zasadzie została zupełnie wykluczona z samodzielnego życia, bo nie mogła sama wychodzić na spacer. - Teraz można spacerować z uśmiechem na twarzy, bardzo się cieszę, że oni to zrobili - przekonują mieszkańcy.Przebudowa całego torowiska od pl. Żołnierza Polskiego do Dworca Niebuszewo powinna zostać zakończona do stycznia 2023 r. Koszt wszystkich prac to 174 mln zł.