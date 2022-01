Akademicki Maraton Biblijny potrwa aż do północy

Fot. https://pixabay.com/pl/1149924/Free-Photos/CC0 - domena publiczna

Prawie stu uczestników zadeklarowało już swój udział w Akademickim Maratonie Biblijnym, który rozpocznie się w niedzielę w południe i potrwa do północy.

Organizatorem wydarzenia, w którym, w dowolnym miejscu może wziąć udział każdy jest Duszpasterstwo Akademickie u szczecińskich chrystusowców. To inicjatywa na Niedzielę Słowa Bożego, którą wprowadził w Kościele katolickim papież Franciszek.



Najpierw trzeba się zgłosić, potem przeczytać otrzymany rozdział Biblii, a wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie oda.szczecin.pl - mówi ks. Andrzej Łysy, duszpasterz akademicki "W Sercu" u szczecińskich chrystusowców.



- Odczytuję w dowolnym miejscu, oczywiście z należytą pobożnością ten fragment Bożego Słowa. Po co czytać Pismo Święte? Po to, żeby usłyszeć Pana Boga, by mieć jego dobry, właściwy obraz - tłumaczy ks. Łysy.



Studenci odnajdują wartość w czytaniu Pisma Świętego: - Jest to fajna inicjatywa, gdyż zachęca ludzi młodych do zatrzymania się i zobaczenia, jak wygląda ich życie, a może później czytania Pisma Świętego przez dłuższy czas... - To również dla mnie rozmowa z Panem Bogiem, wiele razy doświadczyłem, podczas lektury, odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.



Rok temu, udało się przeczytać 105 rozdziałów, czyli 10 ksiąg Nowego Testamentu.