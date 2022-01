Dobek z nową KIA Sportage. "Takie programy są potrzebne" [SPONSOROWANE]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Od razu jadę nią na zgrupowanie do Spały - mówił w Koszalinie rozemocjonowany Patryk Dobek, który otrzymał na własny użytek nową KIA Sportage w wersji GT. Przekazanie kluczyków brązowemu medaliście igrzysk olimpijskich w Tokio w biegu na 800 metrów połączone było z pierwszą w Polsce premierą nowej wersji Sportage.

To oznacza, że jest pierwszą osobą w Polsce, która wyruszy w trasę tym modelem - podkreśla Konrad Kijak, dyrektor KIA Polmotor.



- Bardzo się cieszymy i życzymy udanej podróży. Zresztą Patryk przyjechał z całą rodziną. U góry jest jego mała córeczka, jego żona i teściowa. Wszyscy razem wyjadą stąd szczęśliwi na obóz - mówi Kijak.



Szczecinianin przyjechał po samochód do Koszalina nie bez powodu - dodaje członek zarządu Grupy Polmotor, Jacek Przepłata.



- Przez organizację tej premiery w Koszalinie chcielibyśmy zaznaczyć, że jest to dla nas bardzo ważny rynek i bardzo ważne miasto - przyznaje Przepłata.



KIA Polmotor wspiera młodych sportowców. - Musisz przyznać, że wsparcie młodzieży może być kluczowe dla jej rozwoju? - pytał medalistę olimpijskiego dziennikarz Radia Szczecin, Bartłomiej Czetowicz.



- Oczywiście. I to ukierunkowanie też, czyli pokazanie drogi na kolejne lata kariery. Ja już jestem generalnie seniorem, ale pamiętam, że gdyby nie zapał moich nauczycieli wychowania fizycznego, gdyby nie różne programy sportowe - to wydaje mi się, że sportu na takim poziomie by nie było. Żeby zapoczątkować tę ideę sportu, to takie programy jak "KIA Polmotor Sport to My" są potrzebne - zaznaczył Patryk Dobek.



Premiera nowej KIA Sportage odbyła się w salonie KIA Polmotor w Starych Bielicach pod Koszalinem. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, klienci i sympatycy marki Kia. Patryk Dobek dołączył do projektu "KIA POLMOTOR Sport to My" w 2021 roku, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Wówczas otrzymał kluczyki do poprzedniej generacji modelu Sportage. Teraz prosto na obóz do Spały Patryk Dobek pojedzie nowym modelem, który wzbudził ogromne zainteresowanie podczas premiery. To kolejny model marki KIA z nowym logo, a co za tym idzie, zupełnie zmienioną sylwetką, wyposażony w nowoczesne technologie, które testować będzie olimpijczyk.