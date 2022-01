Politycy o pomyśle zburzenia basenu SDS-u

Zapowiedź zburzenia basenu, znajdującego się w Szczecińskim Domu Sportu, była jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Informację w tej sprawie przekazał w piątek prezydent miasta Piotr Krzystek.

Radna Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt przypomniała, że obok nieczynnego basenu SDS nie działa obecnie także pływalnia Floating Areny. W jej ocenie, polityka Szczecina powinna pójść w kierunku budowy nowych basenów osiedlowych, a nie w stronę tworzenia gigantycznych tego typu obiektów.- Od zawsze mówiłam, że Szczecin nie potrzebuje megalomańskiego mega-hiper aquaparku, tylko kilku niewielkich obiektów, takich jak w Gryfinie. To też pokazuje w tej chwili, że zostaniemy z jednym, mega wielkim megalomańskim aquaparkiem, zamiast przyjemności popływania i pokąpania się blisko domu. Pan prezydent nie potrafi zarządzać miastem, o czym mówię już od dawna - podkreśla Jacyna-Witt.Zdaniem posła PSL Jarosława Rzepy ewentualne odbudowanie basenu Szczecińskiego Domu Sportu może nie być konieczne. W jego ocenie zamiast skupiać się na budowie kolejnych pływalni powinniśmy raczej pomyśleć o tworzeniu nowych miejsc parkingowych.- Mi się wydaje, że to nasycenie jest wystarczające, żeby nie myśleć o tym, żeby odbudowywać. Szczecin potrzebuje miejsc parkingowych wobec tego, co się dziś dzieje - tanich, dostępnych i w centrum - przekonuje Rzepa.Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku zawaliła się jedna ze ścian basenu SDS przy ulicy Unisławy w Szczecinie. Kiedy obiekt ten zostanie zburzony tego jeszcze nie wiadomo.