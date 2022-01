"Jeśli poszukujesz Boga, to ta książka jest dla Ciebie"

Dziś w Kościele Katolickim Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka w 2019 roku.

To czas zaproszenia do czytania Pisma Świętego i budzenia świadomości znaczenia Biblii w życiu wierzących.Jeżeli jestem tym, który poszukuje Boga, to ta książka jest dla mnie - mówi ks. Adam Krzykała z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ładzinie. - Czytałem kiedyś taką książkę, gdzie we wstępie było, że "jeżeli jesteś..., to odłóż tą książkę, bo nie jest dla Ciebie". A tu mamy zabieg, który mówi jasno i konkretnie "człowieku, jeśli szukasz tu taniej sensacji, to lepiej to odłóż, ale jeśli szukasz Boga i chcesz o Nim wiedzieć więcej, to to jest ta książka i dobry start".Słowo jest żywe i skuteczne, a zatem należy je czytać - dodaje ks. Krzykała. - Tak, jak codziennie matka dogląda swojego dziecka, rozsądny mechanik dogląda samochodu, tak i my codziennie dziękujmy Bogu, że nauczyliśmy się czytać i mamy, co czytać i że to Słowo jest tak ciekawe.W Szczecinie studenci z duszpasterstwa akademickiego uczestniczą w Akademickim Maratonie Biblijnym.