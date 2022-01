Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolędy i pastorałki zabrzmiały w niedzielę w kościele pod wezwaniem św. ap. Piotra i Pawła w szczecińskich Podjuchach.

Swoje wersje najbardziej popularnych pieśni świątecznych zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie".



- To jest podsumowanie całego projektu kolędowego z tego roku, bo dziś przypada właśnie nasz ostatni koncert kolędowy - mówi Krzysztof Kamiński, dyrektor muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Szczecinianie". - Poza wieloletnimi członkami zespołu dziś debiutuje grupa dziecięca, która na co dzień ćwiczy pod naszym kierunkiem. Dzieci bardzo sumiennie przygotowywały się do tych występów.



Prawie godzinny koncert, w wypełnionym po brzegi kościele, odbył się przy wsparciu Domu Kultury Krzemień.