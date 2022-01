Tańczyli dla pogorzelców

Mieszkańcy Trzebiatowa tańczyli zumbę dla rodziny pogorzelców z Robów. Podczas dwugodzinnego maratonu można było wylicytować m.in. wizytę u fryzjera, kosmetyczki oraz pizzę.





- Zbieraliśmy pieniądze dla pogorzelców z miejscowości Roby. Wspólnie się bawiliśmy, tańczyliśmy, krzyczeliśmy i przede wszystkim daliśmy tyle, ile mogliśmy, jeśli chodzi o pieniądze - mówi jedna z uczestniczek maratonu.



Cała kwota zebrana podczas imprezy przeznaczona zostanie na budowę nowego domu dla rodziny, która ucierpiała w pożarze 15 grudnia w Robach.Ktoś rzucił temat, że jest taka rodzina w sąsiedztwie i to była kwestia 10 minut ustaleń z dziewczynami, kiedy i co robimy. Dwa telefony i wszystko załatwione - dodaje kolejna uczestniczka.W internecie trwa zbiórka pieniędzy na budowę nowego domu dla czteroosobowej rodziny. Do tej pory udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych, a potrzeba 400 tys. zł. Pieniądze wpłacać można na portalu zrzutka.pl