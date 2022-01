Rolnicy obawiają się unijnego Zielonego Ładu

To próba nakłonienia rządu do podjęcia rozmów. Tak o protestach rolniczych w naszym regionie mówi wiceszef zachodniopomorskiej Solidarności w regionie.

Edward Kosmal w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" podkreślał, że rolnicy od dłuższego czasu zmagają się z szalejącymi cenami nawozów, obawiają się także unijnego Zielonego Ładu, który może ich zmusić do ograniczenia produkcji, sytuację utrudniają coraz bardziej dotkliwe susze.- Potrzebny jest stały dialog z rolnikami, który pozwoli wypracować odpowiednie mechanizmy - wskazywał Kosmal. - Musimy siąść do stołu i rozmawiać, jak mamy się zachować, jakie jest miejsce rolnictwa w Unii Europejskiej, bo jesteśmy jego częścią. To musi być wypracowane na lata. Najgorsze jest to, że nie wiemy, co mamy robić, jakie mamy podjąć decyzje.Rolnicy protestowali w naszym regionie - i w całej Polsce - w minionym tygodniu. Wyjechali maszynami na poszczególne drogi. Zapowiadają, że będą akcję powtarzać do skutku. Więcej informacji na ten temat w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi"