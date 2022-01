Jest zgoda na budowę ostatniego odcinka S3 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jest zgoda na rozpoczęcie prac budowlanych ostatniego odcinka trasy S3. Chodzi o 17 kilometrów łączących Świnoujście z miejscowością Dargobądz.

W poniedziałek, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki dał "zielone światło" dla tej inwestycji - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- W tym tygodniu przekazujemy plac budowy. Jest okres zimowy, i po nim rozpoczynają się prace budowlane. Jak widzimy, już jeździmy drogą, a wzdłuż istniejącej trasy prowadzone są wycinki drzew i wykonawca będzie miał dwa sezony budowlane do zakończenia tej trasy. W połowie 2024 roku, trasa od północy do południa będzie gotowa - informuje Lendner.



Na zaprojektowanej już trasie powstaną cztery węzły drogowe, dziesięć wiaduktów, dwie estakady oraz kładka dla pieszych. Całkowita wartość inwestycji, to ponad 775 milionów złotych.