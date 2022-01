Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Od poniedziałku w świnoujskim magistracie urzędowe sprawy załatwić można wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji. Zmiana w funkcjonowaniu urzędu to efekt wprowadzenia pracy zdalnej.

Praca urzędu miasta w Świnoujściu od poniedziałku jest ograniczona wyłącznie do zadań, które mają zapewnić niezbędną pomoc mieszkańcom.



Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego, świadczenie usług komunalnych, wydawanie dokumentów i tym podobne, można załatwiać wyłącznie po telefonicznym umówieniu się na konkretną godzinę.



Spotkania odbywać się będą w wyznaczonych do tego pomieszczeniach. Wnioski można dostarczać do urzędu drogą elektroniczną lub składać w skrzynce przy wejściu do budynku.