PŻM kolejny raz ze zleceniem od Zakładów Chemicznych Police [ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Masowce Polskiej Żeglugi Morskiej będą - przez kolejne pięć lat - wozić fosfaty dla Zakładów Chemicznych Police.

W poniedziałek, podczas konferencji Perspektywy Polskiego Przemysłu Stoczniowego, podpisano umowę w tej sprawie.



Prezes Zakładów Chemicznych Police Mariusz Grab przypomniał, że PŻM to sprawdzony armator, z którym zakłady współpracują od lat.



- Jesteśmy w czasach pewnej zawieruchy, a my - jako główny europejski producent nawozów - w tych trudnych czasach stawiamy przede wszystkim na sprawdzonych partnerów. I takim partnerem, już od 20 lat, jest Polska Żegluga Morska, z którą nadal chcemy kontynuować tę owocną współpracę i jeżeli mamy dać jakąś radę na te trudne czasy to: najlepszy jest sprawdzony partner - zapewniał Grab.



Statki Polskiej Żeglugi Morskiej, w ciągu roku, dostarczą do Zakładów Chemicznych Police prawie pół miliona ton fosfatów rocznie - mówi dyrektor naczelny PŻM Andrzej Wróblewski.



- Bardzo dziękuję, w imieniu całej naszej grupy menadżerów, którzy doprowadzili do kolejnego kontraktu i myślę, że kolejne 5 lat będziemy - tak jak pan prezes powiedział - bardzo dobrze współpracowali. Mamy też, na ten rok kilka zdań specjalnych i niespodzianek do opracowania i popracowania - dodaje Wróblewski.



Statki PŻM-u wożą fosfaty najczęściej z Maroka i Algierii.