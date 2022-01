Niezwykła kolekcja przekazana Uniwersytetowi Szczecińskiemu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Niezwykła kolekcja odznak sportowych przekazana Uniwersytetowi Szczecińskiemu.

Ponad 8 tysięcy znaczków, od 1956 roku zebrał pan Ryszard Getek - wieloletni działacz sportowy i społeczny, były prezes Okręgowego Związku Piłki Ręcznej i Okręgowego Związku Bokserskiego.



Zbiór zawiera odznaki sportowe z terenu Polski, ale również te zagraniczne m.in. z Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku czy chociażby przedwojenne odznaki klubów sportowych w tym "Czarnych" Lwów.



- Do zbierania zachęciła mnie moja siostra, ponieważ od najmłodszych lat zbierała znaczki - mówił pan Ryszard Gietek. - 19 marca kończę 89 lat, więc muszę się liczyć w każdej chwili, że mnie Bozia zabierze. Dlatego wszystko przygotowuje, żeby pożegnać się ze światem i zostawić coś po sobie. Jak to mówią, w Szczecinie żyłem i w Szczecinie byłem i to jest dowód, że zostawiam te odznaki dla Szczecina i dla pokoleń.



Pan Gietek był także oficerem Wojska Polskiego służącym w Pułku Piechoty w Szczecinie od 1955 r., a następnie w 33. Batalionie Łączności, w którym uprawiał czynnie piłkę ręczną i tenis stołowy.