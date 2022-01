"Dok pływający może być naszą marką eksportową"

Dok pływający, który buduje Stocznia Szczecińska "Wulkan" może być naszą marką eksportową - mówi Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Rozwoju Spółek.

To ten fundusz finansuje budowę dużego doku pływającego dla Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia".- Obecnie jesteśmy na etapie finansowania budowy doku przez Szczecińską Stocznię "Wulkan" dla MSR "Gryfia". Jest to wielkie przedsięwzięcie, które mam nadzieję, że spowoduje, że ten dok, który w stu procentach jest zrobiony w Szczecinie, włącznie z zaprojektowaniem, będzie naszą marką szczecińską - informuje Małgorzata Jacyna-Witt.Kończymy budowę pierwszej sekcji doku - poinformowano na konferencji "Przyszłość Polskiego Przemysłu Okrętowego".- Kończymy budowę pierwszej sekcji, pozostają nam jeszcze dwie. Jest to duże przedsięwzięcie w związku z tym na spokojnie musimy do tego podchodzić. Nie chcemy też za dużo o tym mówić, dlatego że tyle złego klimatu, tyle złej atmosfery, tyle pomówień i kłamstwa, ile było wokół stoczni, jednej i drugiej. Dla nas to było po prostu przerażające. To, co wyczyniała opozycja w Szczecinie, było absolutnie nie do zaakceptowania - dodaje Jacyna-Witt.Fundusz Rozwoju Spółek jest właścicielem dwóch szczecińskich Stoczni "Wulkan" i "Gryfia". Fundusz należy do Skarbu Państwa.