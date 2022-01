Nie będzie oczekiwanych podwyżek dla pracowników socjalnych

Miasto nie zmieniło zdania, pracownicy socjalni dostaną 210 złotych podwyżki - informują urzędnicy. Związkowcy zapowiadają, że to nie koniec walki.

Jak czytamy w komunikacie przesłanym przez miasto:





„Zakończyły się analizy dotyczące regulacji płac dla pracowników miejskich jednostek komunalnych. Zgodnie z zapowiedziami otrzymają oni podwyżki w wysokości 210 zł brutto. Oprócz tego dodatkowe środki w wysokości 3 mln zł trafią dla pracowników sfery społecznej.”

Pracownicy domagają się podwyżki w wysokości 1000 złotych na etat. Nie porozumieliśmy się w tej kwestii z miastem - mówi Mieczysław Jurek, szef NSZZ "Solidarność" na Pomorzu Zachodnim.- Społecznie jest taka atmosfera oczekiwania na jakiekolwiek pieniądze, w związku z podwyżkami cen gazu i prądu. Prawdopodobnie będzie tak, że związkowcy z "komunalki" wezmę te pieniądze i dalej będą oczekiwali, żeby nastąpiła następna podwyżka - mówi Jurek.3 mln złotych zostaną podzielone między osoby zatrudnione w jednostkach takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Zespół Żłobów Miejskich czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Podziałem zajmą się ich dyrektorzy - dodaje szef NSZZ "Solidarność" na Pomorzu Zachodnim.- W niektórych przypadkach będzie to kwota około 500 złotych, od 1 lutego. Tak może być - mówi Mieczysław Jurek."Solidarność" nie wyklucza strajku, jeżeli wszystkie inne sposoby porozumienia się w kwestii pieniędzy zawiodą.Jak informuje miasto, regulacja wynagrodzeń obejmie w sumie ok. 7,5 tysiąca etatów. To koszt 23 mln zł. Urzędnicy zapowiadają negocjacje w sprawie kolejnych podwyżek.