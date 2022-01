Rocznica spotkania Edwarda Gierka ze stoczniowcami

Styczniowy strajk w 1971 roku. Spotkanie stoczniowców z władzami PRL. Na zdjęciu Edward Gierek - I Sekretarz KC PZPR i Edmund Bałuka - lider strajku. Fot. Maciej Jasiecki

W styczniu 1971 roku doszło do pierwszego w bloku komunistycznym spotkania sekretarza partii i rządu ze strajkującymi robotnikami. Miało to miejsce w Świetlicy Stoczni Szczecińskiej.

Pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek przyjechał do stoczni gasić strajk. Tak mówił do zebranych stoczniowców:



- Wam towarzysze chodzi, ja wiem o co wam chodzi. Tylko wy nie żądajcie takiej demokracji dla - jak to się mówi - dla wszystkich. Takiej demokracji wy nie żądajcie od nas - mówił Gierek.



Te spontaniczne odpowiedzi Gierka uspokajały - wspominał po latach Marian Jasiński, uczestnik spotkania.



- I z tego strajku niby ekonomicznego, wyszedł strajk sensu stricto polityczny. Tak zostało to odebrane. Po czym odcięliśmy się od takich skrajnych żądań politycznych. Np. jeden z panów wpadł tam do sali obrad i zaczął krzyczeć, że trzeba się bić o Wilno. Tu siedzi z nami przy stole generał milicji, a ten pan nie wiedział, że on tam jest. Ale wchodzi i mówi: ja mam pytanie do komitetu strajkowego, czy w tych postulatach będzie, że będziemy się bili o Wilno - mówi Jasiński.



Strajk w wyniku spotkania zakończono. Powołano Komisję Robotnicza, która miała zająć się cofnięciem podwyżek cen żywności. Robotników na spotkaniu reprezentował Edmund Bałuka i Franciszek Wilanowski.