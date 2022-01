To jest ewenement w skali światowej, jak można wyśmiewać rodzimy przemysł stoczniowy - tak wypowiedzi pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego Rafała Zahorskiego komentował wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Wziął on udział w konferencji poświęconej przyszłości polskiego przemysłu stoczniowego. Przypomnijmy, jedna z gazet nagrodziła pełnomocnika za swoje opinie.- Ile było śmiechu ze stępki, z lodołamaczy, że chcemy w upadłej szczecińskiej stoczni cokolwiek robić. Niektórzy nawet dostawali nagrody od mediów za to, że wyśmiewają rodzimy przemysł stoczniowy. To ewenement na skalę światową. Jak można wyśmiewać rodzimy przemysł - mówił wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.W naszym interesie jest, aby w Szczecinie rozwijały się stocznie - mówiła Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca Funduszu Rozwoju Spółek. To ta spółka finansuje budowę doku dla Gryfii.- Pamiętajmy, że to jest nasz wspólny interes w Szczecinie, żeby ten dok był budowany, by stocznie się rozwijały. Natomiast obserwuję, że opozycja robi wszystko, żeby zniszczyć nasze stocznie, ich dobre imię. Poprzez tylko różnego rodzaju wypowiedzi polityczne a nie merytoryczne - mówiła Jacyna-Witt.Podczas konferencji rozmawiano m.in. o budowie promów dla PŻM i PŻB, oraz doku dla MSR Gryfia.