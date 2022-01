Rak trzustki: naukowiec ze Szczecina w składzie międzynarodowego zespołu lekarzy

Naukowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pomoże w opracowaniu metody wykrywaniu raka trzustki. źródło: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/pracownia_pum_czci_midzynarodowego_konsorcjum_imagene

Naukowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pomoże w opracowaniu metody wykrywaniu raka trzustki.

Dr hab. n. med. Tomasz K. Wojdacz dołączył do międzynarodowego konsorcjum, które będzie prowadziło badania.



Dr Wojdacz trzymał na ten cel grant w programie Horyzont 2020. Dzięki temu rozwijany będzie projekt "IMAgene".



Ma on pozwolić opracować algorytm, dzięki któremu będzie można przewidzieć ryzyko występowania raka trzustki u grupy wysokiego ryzyka. Chodzi m.in. o krewnych chorujących osób; występuje u nich dwukrotnie większe ryzyko rozwoju choroby.



Koordynatorem konsorcjum jest dr Serena Oliveri z Europejskiego Instytutu Onkologii we Włoszech, a partnerami: prof. Victor Moreno z Hiszpanii, prof. Ovidiu Balacescu z Rumunii i prof. Louis Buscail z Francji.



Rak trzustki ma najniższy wskaźnik przeżycia ze wszystkich nowotworów w Europie.

Realizacja projektu rozpocznie się w połowie roku. Badania potrwają 3 lata.