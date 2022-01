Urząd Miasta w Choszcznie w trybie pośrednim

Wszystkie podania, wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki, która stoi przy głównym wejściu do urzędu. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Wizyta w urzędzie tylko po wcześniejszej rejestracji - na taki tryb przechodzi UM w Choszcznie.

Jak czytamy w specjalnym komunikacie - od wtorku do końca lutego załatwienie sprawy w miejscowym magistracie i Urzędzie Stanu Cywilnego jest możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty przez telefon, e-mail lub platformę e-PUAP.Wszystkie podania, wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki, która stoi przy głównym wejściu do urzędu. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów, a także adresy poczty elektronicznej są na stronie internetowej