Nowe mieszkania powstaną na Pomorzanach [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

800 mieszkań na wynajem wybuduje w Szczecinie rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa.

Osiedle powstanie na terenach dawnego dworca towarowego na Pomorzanach. Teren dziś to jedna wielka zaśmiecona ruina. - Zabudowane zostanie 6 hektarów terenu - mówi Ewa Syta z PFR Nieruchomości. - To jest też wyzwanie ze względu na walor rewitalizacyjny. Mieszkańcy Szczecina zwracają uwagę na to, że to leży odłogiem. Zakładam, że dzięki tej inwestycji powstaną mieszkania, ale też sensowne, nowoczesne lokale usługowe w tych zabytkowych murach. Jeszcze wiata peronowa wpisana do Rejestru Zabytków również zostanie zachowana. Myślę, że powstanie ciekawa inwestycja.



Na dworcu na Pomorzanach myto kiedyś wagony - wspomina długoletni pracownik PKP. - Pracowałem w tym zakładzie. Kolej prowadziła zaopatrzenie. Była myjnia wagonów. Potem przenieśli trochę dalej, a potem do portu. To stoi kilka ładnych lat, ja jestem 20 lat na emeryturze.



Fundusz zawiązał spółkę z PKP. Polskie Koleje Państwowe dają grunt, Fundusz ma sfinansować budowę. W Zachodniopomorskiem rząd wspiera budowę osiedla na wynajem w Sianowie. Tam powstaje 168 mieszkań.