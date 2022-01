Spór o dwie działki. Wojewoda wzywa Gminę Police

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wezwał Gminę Police do rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z Polskim Związkiem Działkowców.

Chodzi dwie działki położone w miejscowości Bartoszewo. Ich zwrotu od 16 lat - bezskutecznie - domaga się mieszkaniec tej miejscowości Krzysztof Wołynko.



W ocenie jego pełnomocnika, Mirosława Szczerbaka, Gmina Police nie wykona postanowienia wojewody. Tym samym - jak twierdzi - będzie to prosta droga do wprowadzenia w Policach Zarządu Komisarycznego.



- Znając życie i dotychczasowy tryb działania burmistrza Polic Władysława Diakuna jestem na sto procent pewny, że Gmina Police nie wystąpi do sądu o rozwiązanie umowy. W tym momencie pan wojewoda będzie miał argument prawny, aby skierować sprawę do Prezesa Rady Ministrów w celu zawieszenia organu Gminy Police - powiedział Mirosław Szczerbak.



Zdaniem zastępcy burmistrza Polic, Jakuba Pisańskiego, ewentualna niekorzystna dla władz gminy decyzja może pociągnąć za sobą "ogromną skalę skutków finansowych i społecznych".