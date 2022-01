Jest wniosek o przedłużenie budowy SKM-ki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowy termin oddania do użytku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wniosek o zmianę daty zakończenia inwestycji do Centrum Unijnych Projektów Transportowych złożyły PKP Polskie Linie Kolejowe i Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Nowa data to 31 grudnia 2023 roku.



Chodzi o wydłużenie budowy SKM-ki o rok. Według pierwotnych planów, inwestycja gotowa miała być do 2023 roku. Kosztuje ona 800 mln złotych, z czego ponad 500 to dofinansowanie unijne. Uda się je zachować, jeżeli budowa zostanie zakończona zgodnie z planem. Stąd wniosek o wydłużenie terminu. Inwestycja ma wielomiesięczne opóźnienia. Spowodowane są problemami wykonawcy, czyli firmy Trakcja.



Szczecińska Kolej Metropolitalna ma za zadanie skomunikować m.in. Szczecin, Gryfino, Police, Goleniów i Stargard.



Nie wiadomo, kiedy Centrum Unijnych Projektów Transportowych podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.