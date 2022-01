Mandaty za brak maseczki. Jak reagują klienci galerii? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Uwaga patrol - sypią się mandaty za brak maseczek". Szczecinianie ostrzegają się nawzajem przed kontrolami policji i straży miejskiej, która patroluje okolice sklepów i galerii handlowych.

Działanie solidarne, ale czy bezpieczne? Według rozporządzenia wprowadzonego przez rząd, na czas pandemii mamy obowiązek zakrywania nosa i ust, aby ograniczyć transmisję wirusa - tym bardziej, że zbliżamy się do szczytu piątej fali zakażeń.



- Lekarze przekonują, że noszenie maski nie ma nas uchronić przed mandatem, ale zarażeniem innych - mówił podczas ostatniej sesji sejmiku profesor Miłosz Parczewski, który do niedawna zasiadał w radzie medycznej powołanej przez premiera.



- Trzeba pamiętać, że wysokość fali jest zależna od ilości wirusa krążącego w populacji. Nie będę nawet wspominał na temat maksymalizacji kontroli dystansu społecznego i noszenia masek - powiedział Parczewski.



Odwiedzający galerie handlowe byli podzieleni - jedni noszą maski, bo boją się mandatu - inni - wirusa.



- Z jednej strony ci ludzie myślą, że to jest dobrze, bo jednak ominiemy mandat, ale to też trochę bez sensu. To też powinna być kwestia indywidualna, kto nosi maseczki, a kto nie. Myślę, że wypisywanie mandatów jest niepotrzebne. Wszyscy powinni nosić maseczki. Powiem szczerze, że mi przeszkadza, bo choruje na astmę i muszę nosić. Policja chodzi, są straszne restrykcje - mówią szczecinianie.



Policja odmówiła komentarza - wypowiedzieć się nie chciał ani rzecznik komendy miejskiej w Szczecinie, ani policjanci patrolujący galerie. Za brak maseczki grozi pół tysiąca złotych mandatu.