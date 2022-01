Potrącenie w Wolinie. Wszystko nagrała kamera [WIDEO]

Monitoring OSP Wolin

Piesza przechodząca przez pasy została potrącona w poniedziałek w Wolinie. Siła uderzenia była na tyle silna, że kobieta przeleciała kilkanaście metrów przez ulicę Zamkową.

Mrożącą krew w żyłach scenę zarejestrował monitoring Ochotniczej Straży Pożarnej. Kierująca, która potrąciła pieszą była trzeźwa, a o całym zdarzeniu opowiada młodsza aspirant Izabela Trepko, z policji w Kamieniu Pomorskim.



- Kierująca 47-letnia mieszkanka powiatu kamieńskiego nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej przechodzącej przez miejsce oznaczone doprowadzając do jej potrącenia. 65-letnia mieszkanka Wolina z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Goleniowie, gdzie aktualnie przebywa. Jej stan nie zagraża życiu i zdrowiu - informuje Trepko.



Rozmawialiśmy również z członkiem rodziny sprawczyni potrącenia. - Teściowa potrąciła tą panią. Widać to na filmiku. Nieuważna, za szybko jechała. Jej wina na to wychodzi. Co teraz się dzieje z teściową? Żyje w stresie - mówi mężczyzna.



47-latce zostało zabrane prawo jazdy. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Za potrącenie z uszczerbkiem na zdrowiu kobiecie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.