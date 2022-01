Cały Szczecin szuka "smartłocza" Karoliny!

Dziewczynka zgubiła swój zegarek 31 grudnia na Gumieńcach. Tak bardzo za nim tęskni, że między innymi na słupach w mieście powiesiła odręczne napisane ogłoszenie.

Napisała: „Zgubiłam zegarek smartłocza w kolorze różowo-fioletowym. Jeśli go znajdziesz zadzwoń do mojej mamy.Każdy plakat Karolina stworzyła sama - mówi Sylwia Kokocińska, mama dziewczynki.- Jak to ładnie określiła, napisała "smartłocza" przez "ł". Córka sama pisała ogłoszenie, tylko pytała się jak ma napisać. Powiedziałam, napisz tak, jak słyszysz. Nie ukrywam, że chcieliśmy przykuć uwagę i ręcznie malowane było każde ogłoszenie - mówi mama dziewczynki.Choć ogłoszenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, to do tej pory nie udało się znaleźć smartwatcha. Każdy kto wie, gdzie może się znajdować, proszony jest o kontakt z mamą Karoliny pod nr 572 504 601. Zdjęcie z ogłoszeniem znajdziecie na Facebooku w grupie Osiedle Gumieńce