Mieszkaniec Wolina wystartuje w MŚ w pływaniu w lodowatej wodzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Lodowata woda to jego żywioł - mowa o Danielu Pałoszu, 48-letnim mieszkańcu Wolina, który wystartuje na pierwszych w Polsce Mistrzostwach Świata w Lodowym Pływaniu.

Przyglądaliśmy się treningowi Pana Daniela w Zalewie Szczecińskim.



- Pływanie w lodzie to pływanie w stroju kąpielowym, silikonowym czepku i okularach pływackich, w wodzie o temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza. W tym roku w Głogowie jest wybudowany 25-metrowy basen na rzece Odrze, w Zatoce Kolegiackiej. Jest certyfikowany po to, żeby można było bić rekordy świata. Przewidywana temperatura wody w Odrze to będzie 2 stopnie Celsjusza. Powyżej 5 st. to jest ciepła woda i nie jest traktowane to jako lodowe czy zimowe pływanie. Kilometr płynę w graniach 20 minut i liczę na wygraną. Kto szybciej pływa ten wygrywa - mówi Pałosz.



Zawody w których bierze udział wolinianin, obejmują dystanse od 25 do 1000 m we wszystkich stylach, w kategoriach kobiet i mężczyzn. Mistrzostwach Świata w Lodowym Pływaniu odbędą się od 4 do 6 lutego w Głogowie.