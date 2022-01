W tym tygodniu uczniowie szkół podstawowych od piątej klasy wzwyż i średnich przechodzą na edukację zdalną - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Jerzy Sołtysiak, zachodniopomorski kurator oświaty.

Aktualne dane mówią o tym, że 12 procent przedszkoli, 36 proc. szkół podstawowych oraz 20% szkół ponadpodstawowych w naszym regionie prowadzi edukację w trybie nauczania zdalnego.- Edukacja wraca do szkół w czwartek. W środę będzie już rozporządzenie. Należy się spodziewać, że tu nie będzie jakiejś rewolucji organizacyjnej, w sensie takim, że będzie coś nowego. Wytyczne, które będą obowiązywały, one już na pewno są doskonale znane w szkołach. Zarówno na czas, kiedy będzie prowadzona edukacja zdalna, jak i też na czas, kiedy jest stacjonarna - mówi Sołtysiak.Młodzież będzie uczyć się w domu do 27 lutego. W naszym regionie ferie rozpoczynają się w najbliższą sobotę.