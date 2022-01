Planował atak na meczet. Spędzi za kratami pięć i pół roku

Na karę pięciu i pół roku roku pozbawienia wolności sąd skazał Marcina K. - członka grupy, która planowała ataki terrorystyczne w Warszawie i Szczecinie na społeczność islamską.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej.



Jak mówi Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych,

grupa wzorowała się na terrorystycznych dokonaniach m.in. Andersa Breivika w 2011 r.

w Norwegii czy Brentona Tarranta w Nowej Zelandii.



- Chcieli w ten sposób zaatakować społeczność islamską w Polsce. Sprawcy i podejrzani prowadzili przygotowania do czynu o charakterze terrorystycznym. Ich planowana akcja miała zapobiec islamizacji Polski - mówi Żaryn.



Grupa planowała ataki terrorystyczne przy użyciu materiałów wybuchowych i broni palnej.



Ataki terrorystyczne udaremnili funkcjonariusze ABW, którzy rozbili grupę w 2019 roku.



- W ramach śledztwa realizowane były m.in. zatrzymania w Warszawie i Szczecinie. Były również przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych. Tam ujawniono duże ilości materiałów niebezpiecznych, broń, substancje, które służyły do przygotowywania niebezpiecznych substancji wybuchowych - mówi Żaryn.



Pierwszy z zatrzymanych usłyszał już wyrok w Sądzie Okręgowym w Warszawie.



Jak czytamy w komunikacie prokuratury, śledztwo dotyczyło m.in. dwóch osób, które już w 2013 r. były objęte postępowaniem prowadzonym przez ABW przeciwko Brunonowi K. Jedna z nich, pomimo orzeczonego przez sąd zakazu kontaktów i zainteresowań w zakresie broni, amunicji i eksperymentów pirotechnicznych, nadal zajmowała się wytwarzaniem broni palnej i materiałów wybuchowych.



W komunikacie prokuratury czytamy, że w trakcie jednego z przeszukań, w domu jednorodzinnym na terenie warszawskiej dzielnicy Włochy, funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje i środki chemiczne niezbędne do produkcji dużej ilości materiałów wybuchowych, broń palną, amunicję, a także elementy konstrukcyjne służące do przerabiania broni.



Ujawniony materiał wybuchowy - po przeprowadzeniu niezbędnych eksperymentów procesowych - został zneutralizowany na terenie poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce koło Warszawy.



W trakcie przeszukań, ujawniono również osiem fiolek z silnie toksycznymi substancjami chemicznymi oraz ponad 170 książek dotyczących wytwarzania materiałów wybuchowych, a także elektroniczne nośniki danych, mogące służyć do utrzymywania szyfrowanej łączności pomiędzy członkami grupy. Dodatkowo ujawniono narkotyki.