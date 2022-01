Przed policjantami ukryła się w szafie

Fot. pixabay.com / congerdesign (CC0 domena publiczna)

Na pomysł ukrycia się w szafie wpadła 35-letnia mieszkanka Kołobrzegu. Funkcjonariusze poszukiwali jej, bo miała do odbycia karę pozbawienia wolności.

Policjanci zapukali do mieszkania, w którym miała przebywać i przeszukali pomieszczenia.

Kobiety jednak nigdzie nie było.



Jeden z funkcjonariuszy postanowił wtedy zajrzeć do szafy. Intuicja, go nie zmyliła, w środku była poszukiwania 35-latka.



Kobieta została zatrzymana i trafiła do aresztu śledczego. Spędzi tam rok i 2 miesiące.