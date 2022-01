Wicekurator oświaty o plusach i minusach nauki zdalnej

- Nowoczesny sprzęt dla uczniów, a z drugiej strony brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem - o plusach i minusach zdalnej nauki - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Jerzy Sołtysiak, zachodniopomorski wicekurator oświaty.

W czwartek uczniowie szkół podstawowych od piątej klasy wzwyż i średnich przechodzą na naukę zdalną.- Sprzęt komputerowy przekazany uczniom pozwala na realizowanie tego samego programu nauczania, jak w szkole - podkreśla Jerzy Sołtysiak- Szkoły zostały bardzo doinwestowane w sprzęt potrzebny do prowadzenia edukacji zdalnej, myślę tutaj o laptopach czy tabletach. To była pomoc, która była adresowana do gmin, szkół. Obejmowała kwoty ponad 360 milionów złotych - mówi Sołtysiak.Wadą nauki zdalnej jest brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem - dodaje zachodniopomorski wicekurator.- Nauczyciel musi tego ucznia obserwować, widzieć jego reakcję i mieć faktycznie pewność, że uczeń jest skupiony, aktywny na lekcji. Musi też patrzeć czy coś się mu nie dzieje niedobrego i nie trzeba interweniować - tłumaczy Sołtysiak.Młodzież będzie uczyć się w domu do 27 lutego.