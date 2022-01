Nie ma więcej na podwyżki pensji, ale jest na nowy SDS. Radny KO komentuje

Nie ma na podwyżki dla pracowników żłobków i sfery socjalnej, ale jest 30 milionów złotych na nowy SDS.

- Do tematu pensji wrócimy może w marcu, może w kwietniu, ja w budżecie nie widzę pieniędzy na SDS - stwierdził w odpowiedzi na to szef współrządzącego miastem klubu Koalicji Obywatelskiej.W "Rozmowach pod Krawatem" Łukasza Tyszlera pytaliśmy o sytuację, w której pieniądze na budowę basenu znajdują się od ręki - a mimo wielomiesięcznych negocjacji związkowców, pracownicy urzędu dostają zdecydowanie mniejszą podwyżkę od oczekiwanej - zamiast 1000 złotych, 210 złotych.- Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, może w marcu, może w kwietniu będzie można znaleźć dodatkowe środki na podwyżki - odpowiadał Łukasz Tyszler z KO.Radni współrządzący miastem mówią, że nie widzą pieniędzy, a prezydent pokazuje wizualizacje. To dla mnie to spektakl - powiedział prowadzący Kamil Nieradka.- Nie. To kwestia popatrzenia na szklankę czy jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Zgadzam się, że może pan redaktor w ten sposób to powiedzieć i pewnie tu nie ma żadnego kłamstwa - odpowiedział Tyszler.Prezydent Szczecina poinformował, że o dofinansowanie budowy basenu będzie się ubiegał w Funduszu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu - mowa o 60 milionach złotych. Wspomniane kolejne 30 milionów to wkład własny miasta.