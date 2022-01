Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Urząd Gminy Dobra przechodzi na pracę zdalną. Tak jest od środy. To w związku z liczbą zachorowań na koronawirusa.

W środę w Polsce mieliśmy prawie 55 tys. zakażeń. Zmarło prawie 280 osób. W Zachodniopomorskiem odnotowano we wtorek 2120 przypadków.



Urząd w Dobrej z bezpośredniej obsługi wyłącza wszystkie odziały i referaty.



W poniedziałki - tak, jak w każdy inny dzień - urząd będzie czynny w godz. 7:00 - 15:00. To obowiązuje do końca lutego.