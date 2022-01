Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od poniedziałku, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego planuje zmiany w komunikacji miejskiej.

To w związku z rozpoczęciem się ferii zimowych i zaplanowaną do 27 lutego nauką zdalną.



Do 25 lutego, autobusy 53 i 60 pojadą według wakacyjnych rozkładów. Do 11 lutego zawieszone są linie: 98, 109, 110, i 908. Na liniach: 111 i 904 obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wolnym od nauki w szkołach.