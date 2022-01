Miliony w ramach Polskiego Ładu na nowy SDS? Wiceminister odpowiada

Jest taka możliwość - tak wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker odnosi się do słów prezydenta Szczecina. Piotr Krzystek poinformował bowiem, że 65 milionów złotych na budowę nowego Szczecińskiego Domu Sportu chciałby pozyskać z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.

Termin składania wniosków mija 15 lutego, wyniki naboru mają być znane w połowie kwietnia. Jak mówi wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, jest możliwość dofinansowania inwestycji kwotą 65 milionów złotych i przypomina, że podobną dotacje Szczecin już otrzymał na rozbudowę ul. Szafera.- W poprzednim naborze Szczecin otrzymał ponad 60 mln złotych. Namawiam wszystkich samorządowców: wójtów, burmistrzów, prezydentów do tego, aby z pozycji ich gmin, powiatów, miast składać wnioski o sfinansowanie przez rząd inwestycji strategicznych w tych samorządach. Dziś przy tego typu inwestycjach jest niezwykle ważna współpraca rządu i samorządu - powiedział Szefernaker.Koszt budowy nowego SDS-u to 90 milionów złotych. Prezydent Piotr Krzystek zadeklarował, że pozostałe 25 wygospodaruje z budżetu Szczecina. Inwestycja jest konieczna ponieważ teraz SDS zamknięty. Doszło tam do katastrofy budowlanej - zawaliła się jedna ze ścian.