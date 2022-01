Baner zerwany, pan Henryk nie ustępuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Spółdzielnia nie ustąpiła, pracownik zerwał baner z balkonu pana Henryka Urbańskiego. Mężczyzna mieszka na osiedlu Bukowym.

Na balustradzie balkonu wywiesił baner z wyrazami wsparcia dla polskich żołnierzy. Jest na nim hasło #muremzapolskimmundurem. Spółdzielnia nakazała go zdjąć. Pan Henryk miał na to czas do wtorku.- W środę baner został siłą zdjęty - tłumaczy pan Henryk. - Oni zabrali i uszkodzili go. W trakcie demontażu został uszkodzony. Powiesiłem baner z powrotem i mam nadzieję, że prezesi wyrażą zgodę, żeby baner wisiał dalej zamontowany. To nikomu nie przeszkadza. To jest wielki szacunek dla ludzi, którzy stoją na polskich granicach i w Unii Europejskiej.A jeśli nie wyrażą zgody, to baner zostanie? - pytała nasza reporterka.- To pozostaje droga sądowa - odpowiedział pan Henryk.Pana Henryka wspiera pan Ludwik, który mieszka przy ulicy Łubinowej. Na balkonie ma taki sam baner i nie ma z tym żadnego problemu.- Ładnie wisi. Jest oflagowany piętro niżej i wyżej. Pięknie to wszystko wygląda i nikt się do mnie nie przyczepia. Dziwię się administracji osiedla Bukowego, a przede wszystkim prezesom spółdzielni - powiedział pan Ludwik.Józef Karbowniczyn, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" uważa, że baner wisi na balkonie nielegalnie, bo budynek to część wspólna i na wieszanie czegokolwiek potrzeba zgody wszystkich mieszkańców.