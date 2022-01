Obwodnica Mierzyna, czyli "bez dróg nie ma rozwoju" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Miastem Szczecin podpisane. Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Miastem Szczecin podpisane.

To niezbędny dokument, aby zaprojektować obwodnicę S10, czyli popularnie mówiąc obwodnicę Mierzyna.



Nowy odcinek Drogi Krajowej nr 10 o długości prawie 8 km rozpoczynać się będzie na wysokości Centrum Handlowego Ster i przebiegać będzie m.in. do Węzła Dołuje łączącego się z planowanym Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina.



- To daje z jednej strony bezpieczeństwo, daje lepszy klimat w mieście, lepsze powietrze, ale przede wszystkim tworzy krwiobieg gospodarczy. Bez dróg nie ma rozwoju, to wszyscy wiemy - mówi wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Na terenie Szczecina droga będzie mieć ponad 2 kilometry. W ostatnim czasie było bardzo dużo pracy, aby podpisać dziś porozumienie - mówił wiceprezydent Szczecina, Michał Przepiera.



- Końcówka roku, tak to wypadło, że niejeden mail był w Wigilię, w Sylwestra, przed i po Trzech Królach. Udało się, skomentowaliśmy to niejako rzutem na taśmę... - przyznał Przepiera.



Koszt projektu i wykupu gruntów to 20 milionów złotych. Wykonawca drogi ma być znany w 2024 roku.