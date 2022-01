Żołnierze "Dwunastki" szykują się do wylotu do Libanu [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To ostatnie tygodnie przed wylotem i wzruszającymi pożegnaniami. Żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina już niedługo udadzą się na obowiązkową kwarantannę.

Po niej wylecą do Libanu, gdzie utworzą V zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego.



O zadaniach mundurowych ze Szczecina i regionu opowiada porucznik Patryk Hładuniuk, który na Bliskim Wschodzie będzie odpowiadał za komunikację z mediami.



- W najbliższym czasie nasze przygotowania, to przede wszystkim odbyć obligatoryjną kwarantannę 14-dniową. Później następuje przemieszczenie w rejon misji, w którym czekają nas następujące zadania - przede wszystkim ochrona osób cywilnych, następnie monitorowanie działań przygranicznych, na tak zwanej "blue line" oraz pomoc humanitarna. Okres trudny i obfity w przygotowania. Ja jestem gotowy do działania - tłumaczy porucznik Hładuniuk.



Libańskie zadanie realizowane jest w ramach pokojowej misji ONZ. Na miejscu trwa kryzys ekonomiczny. Większość mieszkańców żyje w skrajnej biedzie. Na brak funduszy cierpi między innymi służba zdrowia.