Taksówki w Kołobrzegu droższe

Ceny taksówek w Kołobrzegu w górę. Taką decyzję podjęli w środę miejscowi radni.

Podczas środowej sesji radni zajęli się propozycją uwolnienia cen za przejazdy taksówkami. Taki wniosek złożyli sami kierowcy. Rada Miasta przychyliła się jednak do sugestii urzędników, by samorząd miał kontrolę nad cenami.



Nie oznacza to jednak, że ceny taksówek nie wzrosną. Radni zdecydowali się podnieść maksymalną kwotę startową pobieraną przez kierowców z 6 do 10 złotych.



Radny Maciej Bejnarowicz z PiS tłumaczył, że ostatnią tego typu uchwałę radni podejmowali 15 lat temu.



- Stawki określone w tej uchwale odbiegają od realiów roku 2022 w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń, ale też cen towarów i usług - argumentował Bejnarowicz.



W czasie środowego głosowania nad podniesieniem ceny startowej radni byli jednomyślni. Jednocześnie na dotychczasowym poziomie 4 złotych zostanie utrzymana cena jednego kilometra przejechanego taksówką po Kołobrzegu.