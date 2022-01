Wkład własny na SDS na razie niepotrzebny

Wkład własny na razie jest niepotrzebny, bo inwestycja nie będzie realizowana w tym roku - mówi Radiu Szczecin wiceprezydent Szczecina, Michał Przepiera.

Chodzi o 25 milionów jakie musi mieć Miasto, aby rozpocząć budowę nowego Szczecińskiego Domu Sportu.Magistrat liczy, że pozostałe 65 milionów uda się pozyskać z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który jest częścią Polskiego Ładu.W ostatnim czasie urzędnicy ratusza wraz z prezydentem wielokrotnie tłumaczyli, że w budżecie na ten rok pieniędzy na nowe inwestycje już nie ma; nie ma także na oczekiwane podwyżki dla pracowników urzędu i podległych mu jednostek.Tymczasem kilka dni temu prezydent Piotr Krzystek zaprezentował projekt SDS 2.0.Jeśli uda się otrzymać pieniądze z Polskiego Ładu, a później ogłosić przetarg to będzie to końcówka tego roku, więc trzeba będzie zabezpieczyć pieniądze na przyszłe lata i jest to wykonalne - tłumaczy wiceprezydent Szczecina, Michał Przepiera.- Inwestycja jest rozłożona w czasie. Konstruując budżet roku 2023, 2024 i 2025 te kwoty będą zapisane - zapowiada Przepiera.Niedawno w Szczecińskim Domu Sportu doszło do katastrofy budowlanej - zawaliła się jedna ze ścian. Nikt nie ucierpiał.SDS 2.0 zakłada m.in. budowę 8-torowego basenu o długości 25 metrów i dwóch hal sportowych. Jedna z nich z trybunami dla 1,5 tysiąca widzów, druga będzie przeznaczona dla zawodników boksu.