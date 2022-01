Nowy sprzęt za prawie 220 tysięcy złotych trafił do stargardzkiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

To między innymi skaner 3D czy specjalistyczny aparat fotograficzny i urządzenia pomiarowe. Wszystkie posłużą do odpowiedniego katalogowania zbiorów.



138 tysięcy złotych do zakupów dołożyło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.