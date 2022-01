Rarytas dla sportowych kolekcjonerów, a przy tym można pomóc dzieciom

Aukcję czas zacząć! Koszulka Bartosza Jureckiego z Mistrzostw Świata w Katarze z 2015 roku trafi na licytację dla Cezarego i Igora Bres z Płotów.

Meczówkę wraz z podpisami szczypiornistów otrzymaliśmy od firmy Classic Shirts ze Szczecina. Przez dwa dni zbieraliśmy informacje o potrzebujących dzieciach. Kolekcjonerzy koszulek Michał Rydzowski, Jakub Wszołek, Sławomir Ryziński i nasz dziennikarz Kamil Nieradka zdecydowali, że pieniądze z aukcji trafią do niespełna rocznego CzarkaBresa i jego dwuletniego brata Igora.Młodszy, aby żyć, potrzebuje pieniędzy na operację serca w Bostonie, natomiast u starszego lekarze zdiagnozowali autyzm i wymaga terapii. Pierwszą kwotę - 2 tysiące złotych - za koszulkę zadeklarował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.Licytacja potrwa do poniedziałku 31 stycznia do godziny 18. Podbijać cenę można na naszym Facebooku.- Koszulka jest podpisana przez członków drużyny m.in. naszego znakomitego bramkarza Sławomira Szmala - mówi Sławomir Ryziński o koszulce brązowych medalistów MŚ.Łącznie Cezary i Igor z Płotów potrzebują milion 800 tysięcy złotych. Na razie uzbierali niespełna 200 tysięcy. Czas na zebranie całej kwoty jest do 21 marca.