Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Synoptycy ostrzegają przed sztormem na Bałtyku. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed sztormem w zachodniej i środkowej strefie brzegowej.

To najwyższy stopień ostrzeżenia sztormowego. W porywach wiatr może osiągać 10 stopni w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku, do 2 w nocy.