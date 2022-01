Radny komentuje pomysł budowy nowego SDS-u

Krytykuje prezydenta Szczecina i wyjaśnia dlaczego nie zrobił tego podczas sesji.

Radny szczecińskiej Rady Miasta z PiS-u ma wątpliwości czy budowa nowegoSzczecińskiego Domu Sportu jest na miejscu, kiedy pracownicy żłobków i sfery socjalnej walczą o podwyżki.Inwestycję zapowiedział kilka dni temu Piotr Krzystek. Krzysztof Romianowski w "Rozmowach pod Krawatem" tłumaczył, że nie poruszył tego tematu podczas ostatniej sesji, ponieważ radni dowiedzieli się o nim na ostatnią chwilę.- To jest pytanie, co jest w takim razie ważniejsze w naszym mieście czy zapewnienie godnego życia mieszkańcom, czy inne kwestie. Tutaj musimy sobie zadać takie pytanie - mówił Romianowski.- Właśnie się zastanawiam, czemu nie usłyszeliśmy tego pytania na sesji Rady Miasta, tej wtorkowej - zapytał redaktor Andrzej Kutys.- Sesja ma swój porządek, panie redaktorze. Pan prezydent, w ostatnich latach, bardzo często zaskakuje nas - radnych różnymi tematami związanymi z sesją, miastem. Temat jest nowy i świeży, dopiero pojawił się w przestrzeni publicznej - odpowiedział Romianowski.Romianowski zapowiedział, że złoży w tej sprawie interpelację na najbliższej sesji. Budowę nowego SDS-u - od podstaw prezydent Piotr Krzystek zapowiedział we wtorek.Szacowany koszt to prawie 89 milionów złotych. Miasto będzie się starać o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, które może wynieść 65 milionów.