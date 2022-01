Kolejki przy szpitalu, testują też w niektórych aptekach [WIDEO]

Zdjęcia: Marcin Kokolus [Radio Szczecin], montaż: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Od czwartku w aptekach w Polsce można zrobić test na koronawirusa. W Zachodniopmorskiem na razie tylko w pięciu. Żadna z nich nie znajduje się w Szczecinie.

W całej Polsce na 13 tys. aptek na razie do programu zgłosiła się niespełna setka. Tam test można wykonać bezpłatnie i bez skierowania. Minionej doby w kraju potwierdzono prawie 60 tys. przypadków koronawirusa.



Coraz większy ruch, także w punktach testowych, tak było dziś w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.



- Tak już z pół godziny i jeszcze kolejne pół godziny przede mną - mówił stojący w kolejce mężczyzna.



Od półtora tygodnia lawinowo wzrasta liczba wykonywanych testów - przyznaje dr hab. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - Standardowo wykonywaliśmy od 200 do 400 testów. Na tą chwilę wykonujemy średnio 1-1,5 tys. testów na dobę.



Od dziś test antygenowy można zrobić w aptekach.



W regionie na razie zainteresowania aptekarzy nie ma - mówi prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Wojciech Chmielak. - To jest dopiero początek. Na pewno przybędzie potem tych aptek. Jednak, żeby faktycznie zaczęły wykonywać te testy, muszą być przekazane do aptek nie tylko same testy, ale również informacje na temat bezpiecznego wykonywania tych testów.



Apteki, które testują, znajdują się w miejscowościach Rymań, Gościno, Chojna, Wolin i Lipiany. Dodatkowo w regionie NFZ uruchomił kolejne punkty do testowania. Od środy punkt wymazowy działa w Pomorskim Centrum Medycznym przy Alei Kolejowej w Kołobrzegu. W czwartek uruchomiono kolejny w Domu Lekarskim w Płoni w Szczecinie, natomiast od 31 stycznia - będzie działał w Instytucie Badań Genetycznych na Pomorzanach. Do końca stycznia w całym województwie ma być 38 takich miejsc.