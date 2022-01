Odnaleziono 200 pamiątek po ofiarach niemieckiego obozu Treblinka I [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 200 pamiątek - po więźniach niemieckiego obozu pracy Treblinka I - zostało przekazanych przez Instytut Pamięci Narodowej do Muzeum Treblinka.

Pamiątki po więźniach zostały odnalezione w ramach śledztwa, prowadzonego przez oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni, przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie



Prokurator Marek Rabiega, naczelnik oddziałowej Komisji mówi, że kilka z nich jest niezwykle poruszających: - Bardzo ciekawym artefaktem jest nieśmiertelnik obozowy, czyli łuska z zagiętym końcem. Więzień, który taki element znalazł wkładał do środka swoje dane osobowe na jakimś małym zwitku materiału czy papieru. Mamy także przedmioty w postaci kubka, buta, monety polskiej, mamy guzik z Orłem w Koronie.



Badania szczątków ofiar - w obozie pracy Treblinka I - były prowadzone przez naukowców - mówi dr Andrzej Ossowski z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego: - Były to najbardziej zaawansowane badania, które do tej pory były prowadzone w obozach zagłady. Odnaleźliśmy dwa miejsca pochówku, stosujemy najbardziej zaawansowane technologie, jeżeli chodzi o genetykę. Prowadzimy badania w kierunku pochodzenia biogeograficznego, czegoś więcej chcemy się dowiedzieć o ofiarach. Myślę, że do tej pory nikt takich badań nie robił.



Uroczystość przekazania pamiątek, po więźniach, odbyła się w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu.



Karny Obóz Pracy Treblinka I funkcjonował od lata 1941 do końca lipca 1944 roku. Obsługa niemiecka liczyła około 20 osób. Do pomocy mieli oni kompanie strażników, głównie Ukraińców, w liczbie około 100 osób.



W obozie więziono w sumie ponad 20 tysięcy więźniów, z których około 10 tysięcy zmarło lub zostało zamordowanych.



Obok obozu Treblinka I - w połowie 1942 roku - powstał obóz zagłady Treblinka II. Według danych Muzeum, w tym miejscu, Niemcy zamordowali ponad 800 tysięcy Żydów.