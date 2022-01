Żołnierz zastrzelił swoich kolegów

Fot. pixabay.com / JolEnka (CC0 domena publiczna)

Żołnierz ukraińskiej Gwardii Narodowej zastrzelił 5 osób. Kolejnych pięć ranił. 21-latek został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło w nocy w mieście Dniepr. Podczas wydawania broni funkcjonariuszom w zakładach produkcji rakietowej „Jużmasz” - jeden z żołnierzy zasadniczej służby wojskowej służący w Gwardii Narodowej otworzył ogień do swoich kolegów. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia z bronią. Zatrzymała go policja na przedmieściach Dniepra. Badane są przyczyny zdarzenia. Powołana ma być komisja, która oceni stan zdrowia psychicznego sprawcy.