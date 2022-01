Goście "RSnW" o zmianach podatkowych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Organizacje pożytku publicznego obawiają się, że na zmianach podatkowych stracą część swoich dochodów. Szacuje się, że może to być nawet 10 procent. Takie dane przedstawiono w programie "Radio Szczecin na Wieczór".

Łukasz Samborski z Rady Działalności Pożytku Publicznego, przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów twierdzi, że dochody z tzw. jednego procenta dla organizacji pozarządowych mogą spaść jeszcze bardziej.



- To może być więcej niż 10 procent. Patrząc na skalę też mówimy o osobach na emeryturze, też dużo tych osób przekazywało jednego procent podatku na różne organizacje, bo też były przekonywane np. przez rodzinę. Przez wiele lat była taka kampania zachęcająca, aby wykorzystywać to narzędzie, a tak jak wiemy, wiele osób z tej grupy nie będzie miało co odpisać, nie płacąc podatku PIT - tłumaczy Samborski.



Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że wpływy z jednego procenta nie spadną. Łukasz Samborski przyznaje, że dochody osób, które płacą jeden procent rosną.



- Pewne rzeczy, które niwelują trochę tę stratę, np. wzrost dochodów. Patrząc rok do roku, generalnie w różnych przedziałach i zawodach, a nawet pod kątem emerytów rosną dochody - dodaje Samborski.



Jeden procent na organizacje pożytku publicznego jest już płacony od 19 lat. W ubiegłym roku, były to wpływy rzędu miliarda złotych. W Polsce działa obecnie 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego.